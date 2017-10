Laidy Gómez: Aquí estoy, no existe falta absoluta en la gobernación del Táchira

La gobernadora electa por el estado Táchira, Laidy Gómez, reiteró este sábado que no se puede declarar vacío de poder en la entidad porque, a su juicio, ella no se ha retirado ni dejado el cargo como máxima representante de la región.

“Aquí estoy, no hay manera de declarar vacío de poder en Táchira. Pedí al consejo Legislativo que me notifique la fecha de la juramentación, pero no me han respondido. ¿Cómo me van a inhabilitar si gané las elecciones con 63% de aprobación del pueblo?”, expresó durante una rueda de prensa.

Gómez denunció que luego de su victoria en las elecciones regionales, fueron traspasados varios patrimonios del estado hacia ministerios del Gobierno nacional y la intervención de Politáchira.

La gobernadora ratificó su desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y señaló que no es un “capricho individual” sino colectivo de sectores importantes de la sociedad venezolana y entes internacionales.

“La Constituyente prepara solo actos constitucionales para que el pueblo los apruebe, y esto de someter a un gobernador electo de manera transparente, por caprichos de ciertos voceros, para que vayamos, no es un acto constitucional avalado por el pueblo”, dijo.