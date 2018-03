Ledezma sobre nacionalidad de Maduro: La AN debe destituirlo

Antonio Ledezma, exiliado político, agradeció al expresidente colombiano Andrés Pastrana “por revelar la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro”.

“Es colombiano (Maduro) y no puede ser presidente. La Asamblea Nacional debe destituirlo de inmediato”, dijo Ledezma en su Twitter.

El ex alcalde metropolitano aclaró que no es “un bochorno” ser colombiano, pero legalmente Maduro no puede seguir como presidente de Venezuela.

Desde la llegada del jefe de Estado al poder son muchos los políticos nacionales a internacionales que hablaron sobre su nacionalidad. Recientemente, la fiscal Luisa Ortega Díaz indicó que hay documentos de denuncia que harían presumir que Maduro es colombiano.