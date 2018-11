Leopoldo López pide preparar acuerdo para un Gobierno de unión en el país

El líder opositor Leopoldo López, que cumple una condena de casi 14 años bajo arresto domiciliario, pidió a la oposición preparar un “acuerdo nacional” que garantice el futuro de Venezuela y que defina un “Gobierno de unión” conformado por sectores políticos, acedémicos, productivos y sociales.

“Cuando hablo de la definición de un Gobierno de Unión Nacional no me refiero a precisar los nombres de un equipo de Gobierno. Me refiero a la definición de la orientación de ese próximo Gobierno”, dice un texto escrito por López en octubre de 2016 y publicado hoy en el portal web Caraota Digital.

El opositor, recalcó que se debe trabajar en este asunto para que no hayan improvisaciones ni sorpresas al momento en que se produzca el “cambio político” en Venezuela, “porque se va a producir”, afirmó.

En opinión de López, que fue apresado en 2014, este Gobierno “deberá tener la representación de las organizaciones políticas, de los sectores académicos, productivos, laborales y de los movimientos sociales” para que se pueda garantizar la estabilidad política y social del país.

Señaló que uno de los temas que se deben definir en el acuerdo es el de la reelección presidencial, debido a que, a su juicio, ha traído consecuencias negativas para el país.

El opositor considera que se debe eliminar la reelección presidencial en todos “sus formatos y permitir una sola elección, de un solo período de seis años para el presidente de la república”.

“En mi opinión, si no se limita la reelección en un país como el nuestro, con instituciones débiles y con un presidencialismo constitucional y cultural muy fuerte, esa realidad política seguirá teniendo consecuencias negativas para el fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad”, defendió.

López, de 47 años, indicó que también se debe definir si “se va a promover un modelo de Gobierno centralista o descentralizado” y manifestó que es partidario de la segunda idea.

“Creo en que debemos asumir el camino para consolidar un sistema federal en el que los estados y municipios tengan autonomía financiera y amplias competencias en distintos ámbitos de la función pública”, afirmó el opositor, condenado por los disturbios ocurridos al final de una marcha antigubernamental en 2014 en los que murieron tres personas.

Asimismo, otro de los aspectos a definir, a su juicio, es el del modelo económico que deberá tener el país “una vez consolidado el cambio político”, pues el acutal “experimento comunista” lo “único” que ha mostrado “es la igualación hacia abajo, llevando a la gran mayoría de la población al umbral de la pobreza”.

El también declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional (AI) recalcó que definir el modelo económico “no es un asunto ni teórico ni técnico”, ni tampoco “exclusivo de economistas”, pues considera que debe ser un tema “de debates y consensos”.

“Milito entre los que están convencidos en que la economía es una ciencia social precisamente porque tiene que ver con las expectativas de la gente, y las expectativas se construyen con la información social, geográfica, cultural, económica, productiva y ambiental que define la sociedad venezolana”, apuntó.

López, que pasó un poco más de tres años preso en la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, recibió en julio de 2017 una medida de arresto domiciliario; días después fue sacado de su residencia y devuelto al penal militar por un supuesto riesgo de fuga.

Tras pasar una semana fue regresado nuevamente a su hogar.