Ley contra el odio aumentará persecución a medios y ciudadanos

Alexander Olvera

San Carlos.- Para Armando Camejo, dirigente regional de Voluntad Popular, la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia solo aumentará la persecución y la criminalización en el país. Dijo que este instrumento viola principios fundamentales establecidos en la Constitución de 1999 que no ha sido derogada.

Camejo señaló que esta ley establece penas de entre 10 y 20 años de cárcel así como limitaciones a dirigentes, ciudadanos y medios de comunicación para poder expresarse libremente. “Esto viola el artículo 57 y 58 de la Constitución, bajo que parámetros se analiza un discurso y se establece que contiene odio. Esto es un grave precedente en libertades individuales en el país”, sostuvo.

El también profesor universitario agregó que de acuerdo a lo establecido en los estándares del Sistema Universal de Derechos Humanos, un discurso debe ser analizado antes de catalogársele como apología de odio. Indicó que no puede ser que cualquiera diga que una declaración contiene apología a la intolerancia solo porque le pareció que es contrario a lo que tienen como norma.

Agregó que una ANC no puede ni tiene facultades para aprobar leyes, “un supuesto negado de que ese cuerpo fuera legal, no puede hacer leyes. Han hecho creer que esta asamblea está por encima de todos, incluso de Dios. Todas leyes deben ser consultadas y sometidas a su aprobación. Esa asamblea no puede aprobar leyes, eso es potestad del pueblo que es quien tiene la soberanía”, sostuvo el dirigente político.

Mencionó que otro grave precedente es que La ley señala que “los partidos políticos que promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, y se revocarán las inscripciones a aquellos que incumplan la presente disposición”, esto constituye un nuevo método para intentar quitarse de encima los partidos políticos que no se alinean con el pensamiento único que persiguen imponer a todos los venezolanos.