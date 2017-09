Liberados jóvenes detenidos por el Sebin el pasado 29 de julio

Alexander Olvera

San Carlos.- Néstor Gutiérrez, coordinador del Foro Penal Venezolano capítulo Cojedes, informó que ya salieron libres los jóvenes David Gallardo y María Figueroa, quienes fueron detenidos por funcionarios del Sebin el pasado 29 de julio antes de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, a quienes se les pretendía acusar de terrorismo. Indicó que se les impuso una medida de presentación periódica cada 30 días.

Gutiérrez dijo que los jóvenes salieron en libertad, después que la Fiscalía Militar se pronunciara, porque no llegaron a actos conclusivos, al no encontraron ningún elemento para mantener la privativa de libertad. Expresó que con esta liberación no hay presos políticos en el estado.

Los jóvenes pasaron alrededor de 50 días detenidos primeramente en el Sebin, luego fueron pasados al Comando de la Policía de San Carlos y de allí a Tinaco. Es necesario señalar que el Foro Penal denunció el procedimiento arbitrario y violatorio de los derechos humanos por parte de los funcionarios del Sebien, quienes ingresaron a la residencia sin orden de allanamiento.

Estas personas fueron sometidoa al escarnio público en un programa de televisión que conduce un reconocido diputado, donde sin elementos de convicción los acusó de paramilitares y terroristas.