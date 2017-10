Liliana Hernández: “CNE se empeña en convertir en un acto hostil el proceso de votación”

La coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Liliana Hernández, rechazó este miércoles el cambio de centros electorales decidido por el CNE y lo calificó como un “acto hostil” contra el buen desenvolvimiento del proceso de votación de cara a las elecciones regionales del domingo.

Ante la medida del Consejo Nacional Electoral (CNE), exhortó a la población a organizarse y acudir a votar de forma masiva, porque, en su opinión, se trata “de una maniobra más para ocultar la voz de la mayoría de los venezolanos que exigen un cambio de Gobierno”.

“La invitación es a organizarnos y a votar. Lo único que ellos (Gobierno) tiene de su lado es la crisis, desesperanza y desnutrición”, expresó Hernández durante una rueda de prensa desde la sede del comando de campaña de la MUD.

A las rectoras del CNE les advirtió que no informar sobre el cambio de centros electorales es una clara violación a los derechos humanos, en la alusión a la ausencia de datos sobre la nucleación de los centros en la página web del CNE.

Aseguró que la oposición logrará vencer este nuevo “obstáculo” y obtener el triunfo el domingo 15 de octubre, aunque reconoció que ante tales circunstancias, “votar en Venezuela resulta angustiante”.

“¿A cuenta de qué va a venir Tibisay (Lucena, presidenta del CNE) a decirme a mí dónde voto y por quién?”, cuestionó la dirigente opositora, quien también hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional para que defienda los derechos de los ciudadanos.

Denunció una vez más la negativa del ente comicial a permitir la sustitución de aspirantes, tras definirse las candidaturas unitarias de la oposición a los 23 estados del país, luego de realizadas las primarias internas.

“Todo esto que ha hecho el CNE es un política para generar abstención, para que la gente no participe y cumplir con el mandato de Nicolás Maduro, que no es más que nos quedemos en nuestras casas y no salgamos a votar”, sentenció.