Lilibeth Sandoval: “Cojedes Potencia es puro nombre y manipulación del gobierno”

Alexander Olvera.-

San Carlos, 17 de julio (las Noticias de Cojedes).- Lilibeth Sandoval, secretaria de organización regional de Primero Justicia, refutó las declaraciones de quienes gobiernan en la entidad a través de lo que llamaron la Expoferia Cojedes Potencia que traería prosperidad al estado y hoy se ve como la falta de servicios públicos ha empeorado en la entidad.

Indicó que el vivo ejemplo de que nada funciona son los 15 motores anunciados por Maduro que parecen haberse fundido. “Aquí han anunciado que en el estado es el segundo con minerales no metálico y que han logrado captar más de 240 millones de dólares en convenios, mientras la ciudadanía sufre y padece la incapacidad de quienes los gobiernan”.

Dijo que todos esos recursos no se ven en inversión social. “Cómo es posible que las comunidades tengan semanas sin recibir agua, las personas deben trasladarse a pie hacia sus trabajos y no tengan una alimentación balanceada. En los hospitales no hay medicinas ni insumos y aun así hablan del Cojedes Potencia”.

Agregó que a pesar de la suma millonaria hay personas que mueren por falta de medicinas en los hospitales y un ejemplo palpable es los más de 140 pacientes renales que sufren y padecen la falta de insumos para sus diálisis.

“Ellos mismos que ponen en evidencia cuando vemos lo que dicen y como realmente está el estado. A esta gente no le importa lo que sufren las familias por la falta de servicios públicos. No podemos perder la fe y más temprano que tarde nos libraremos de esta tiranía que nos oprime y les llegará el brazo largo de la justicia.