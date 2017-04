Lilibeth Sandoval: El TSJ ha roto el hilo constitucional

KARINNA PÉREZ

Tinaquillo.- “En el país no existe estado de Derecho”, argumentó Lilibeth Sandoval, abogado y dirigente político del partido Primero Justicia (PJ) en Cojedes, quien destacó que la sentencia 155 y 156 de la Sala Constitucional está fuera de cualquier contexto legal.

Comentó que la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conllevó a un autogolpe por lo que consideró necesario que todos los venezolanos unan esfuerzos para defender la democracia.

“No puede ser que por una sentencia que rompe el hilo constitucional nos quieran quitar el Parlamento donde hacen vida Diputados que fueron electos por más de 14 millones de venezolanos”, continuó diciendo Sandoval en su pronunciamiento.

La intervención internacional para la también Abogada es fundamental, destacando así que es sumamente peligroso otorgarle el poder absoluto al presidente Maduro “quien sin duda alguna está demostrando ser un dictador”.

“Tenemos que recobrar el hilo Constitucional, tenemos que tener elecciones, no nos pueden negar la posibilidad de decidir por medio del voto”, señaló la entrevistada quien destacó que la Organización de Estados Americanos (OEA) no puede darle más larga a la situación que está ocurriendo en el país por lo que señaló que es necesario y urgente que fijen una posición firme lo más pronto posible.

Dijo que no el gobierno quiere lavarse la cara ante el mundo pretendiendo hacer creer que aquí hay independencia de poderes cuando todo el mundo sabe, no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo que en Venezuela los poderes están secuestrados por el Ejecutivo y que la Fiscal General, que aunque ahora actuó como constitucionalmente le corresponde, ella también ha avalado muchos desmanes jurídicos de este régimen desde hace años, delitos que por cierto no prescriben.

Por otra parte afirmó que no pueden permitir que Maduro tenga la potestad de modificar leyes incluso las penales a lo que insistió en decir que deben mantenerse alerta y no sólo preocuparse sino también ocuparse porque lo que está ocurriendo “es muy grave”.