Lilibeth Sandoval: La salud en Venezuela muere en manos de este gobierno

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.-La salud en Venezuela muere en manos de este gobierno, la realidad del país es que los hospitales están en críticas condiciones, no hay medicamentos, los quirófanos están contaminados y no hay respuestas; expuso Lilibeth Sandoval, luchadora social del estado Cojedes.

Sandoval señaló que es lamentable que producto de la crisis en el país, los mejores médicos estén emigrando, debido al bajo salario y el futuro incierto, sobre todo de los jóvenes profesionales. “El socialismo lo que trae es la igualdad de las miserias”, resaltó.

Asimismo, mencionó que el canal humanitario no debería ser parte del diálogo porque además de ser un derecho, el Estado venezolano debe garantizar la salud. Dijo que el gobierno debió haberse abocado a esta situación y no esperar esta crisis, por la cual muchas personas han muerto debido a la falta de medicinas y cuidados médicos especializados que hoy no funcionan en Venezuela.

Ante esto, dijo la luchadora social de la región, es como dijo Winston Churchill: “el socialismo es la filosofía del fracaso, es el credo de los ignorantes, el evangelio de la envidia y su virtud es el reparto igualitario de la miseria”. Agregó que nunca se ha visto un socialista que haya donado algo de su propiedad a su revolución. El socialista siempre exige para su causa, el trabajo y la propiedad ajena, pero nunca la suya, apuntó.

Por ello, exhortó al pueblo a seguir la lucha por lograr la libertad, con la igualdad y que eso no sea solo un sueño. Sino que se convierta en una realidad que bendiga al pueblo venezolano y lo guie a la prosperidad, la salud y el bienestar para todos por igual.