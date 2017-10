Listos para zarpar

Nunca es recomendable ignorar la primera impresión que se tiene de alguien después de una prueba. Y si se hace, si se obvia las sensaciones captadas, puede ser que la sorpresa se convierta en una respuesta lógica cuando no lo es. Por eso es mejor no omitir la seguridad que transmite Omar Malavé, manager de los Navegantes del Magallanes.

Si bien el piloto observó cómo sus dirigidos fueron emboscados en los innings finales de un juego de exhibición contra los Bravos de Margarita, y cayeron 8 a 7, eso no le arrancó la capa de la confianza que lo viste. Ve a su nave totalmente preparada para zarpar a la temporada 2017-2018, y quien dude de eso recibirá una contundente respuesta: “Magallanes ya está listo”.

“Estamos listos y creo que lo demostramos aquí, en la exhibición, con nuestra ofensiva”, soltó Malavé después del encuentro de pretemporada en el Complejo de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar, en San Joaquín, en donde Margarita realiza sus entrenamientos por segundo año consecutivo. “Solo debemos esperar el 10 de octubre. Aseguro que para ese día vamos a estar listos… Muy listos”.

El primer careo del campeonato para los filibusteros será contra las Águilas del Zulia, en Maracaibo, juego que inaugurará el torneo. El lanzador elegido por la nave para abrir será el dominicano Frankie De La Cruz. Para los otros dos compromisos de la serie irán los también importados Alexis Lara y José Rosario. Tales asignaciones tempraneras dan fe del acondicionamiento que existe en la galera.

Como el mismo lo dijo, la seguridad se apodera de Malavé cuando piensa en su ofensiva. Jóvenes como el campocorto Humberto Arteaga, el camarero Rayder Ascanio y el jardinero Alberth Martínez se han visto a tono con el bate, y eso sin contar el aporte de los experimentados José “Goyito” Martínez y Ronny Cedeño. Pero hay un madero en el camarote que causa mayores expectativas: el guardabosque dominicano Jesús “Cacao” Valdez.

“Veo a Valdez muy bien, desde que llegó a Venezuela he observado su swing”, resaltó el estratega. “En el juego de exhibición demostró cómo va a ayudar a nuestra causa”. A lo que se refirió Malavé fue a un largo cuadrangular y un sencillo del quisqueyano frente a los insulares. Lo extraño, y temible para sus adversarios, es que el mismo pelotero afirmó que solo está a un “60 por ciento” de sus capacidades ofensivas.

“Yo solo quiero seguir trabajando. Cuando llegué a Magallanes me mantuve en eso. Vengo a hacer lo que sé que puedo, no más”, comentó Valdez, quien este año dejó un promedio de bateo de .363 y un OPS (sumatoria de embasado y slugging) de 1.006, en 95 juegos, en la Liga Mexicana de Beisbol. “Todavía no he hablado de planes con el manager. Comencé a jugar en el jardín derecho pero tal vez en los próximos juegos esté en el izquierdo”.

Al ataque del navío también hay que agregarle al inicialista Samir Duéñez, quien llegó ayer a Venezuela, informó Malavé aunque no detalló una fecha para su incorporación. Después de una campaña de 17 cuadrangulares, 75 carreras impulsadas y .705 de OPS, con la sucursal Doble A de los Relaes de Kansas City, el muchacho de 21 años está llamado a ser una pieza importante para el Magallanes.

LA CIFRA

6 días faltan para que comience la temporada 2017-2018 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, que se jugará en nombre de Rubén Mijares. El juego inaugural se llevará a cabo en Maracaibo, entre Navegantes del Magallanes y el campeón Águilas del Zulia.