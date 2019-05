Llegó la hora de que la Unión Europea sea más contundente contra Maduro según internacionalista

Los venezolanos siguen esperando una solución rápida a la crisis económica, política y social que enfrentan día a día y han pensado en la activación del artículo 51 de las Naciones Unidas, en donde reside el principio de la Responsabilidad de Proteger.

«Guaidó, por los momentos, no ha querido pedir la asistencia y ayuda militar internacional (que puede ser ayuda humanitaria para proteger al pueblo). Ante esa situación, Donald Trump muestra un poco de confusión, ya que sus asesores podrían haberlo hecho pensar que la liberación de Venezuela sería menos complicada», aseguró el periodista y analista político Miguel Ángel Rodríguez desde su programa La Entrevista, transmitido por Radio Caracas Radio, estación radial censurada por Conatel.

Sin lugar a dudas, una cosa es John Bolton (asesor de Seguridad de la Casa Blanca) y otra cosa es el presidente Trump. Además, hay que tener en cuenta de que el senador estadounidense Rick Scott ha reiterado que lo que se gesta en Venezuela «es un genocidio» y la acción militar «debe ser inminente».

Ante esa situación, el internacionalista político Félix Gerardo Arellano ha indicado que la opción militar «no debe ser la única, ya que sería un error estratégico».

Comentó que las sanciones «pueden ser muy efectivas si se aplican correctamente,, como parte de la estrategia».

«Hay que coordinar con la comunidad internacional las presiones diplomáticas, la Unión Europea (UE) debe ser más drástica con las sanciones, algo que hay que aprovechar», dijo Arellano.

Continúan las protestas en Caracas

Dayana Krays, periodista venezolana también invitada en el programa, aseguró que aunque Guaidó no ha dado más indicaciones sobre la movilización del próximo sábado, las personas «si tienen que salir a las calles diez veces más, lo harían».

«Antes las protestas eran por temas específicos: la falta de cauchos, aceite de motor, alimentos y servicios públicos, ahora es diferente, las personas claman por la salida de Maduro«, dijo Krays.

«Las personas no dejan nunca las calles vacías. Ha comenzado un paro escalonado; el 90% de los sectores de Venezuela están detenidos, los estudiantes no tienen con qué pagar las universidades, la gente ya no puede más».

Las tarjetas de crédito «no compran ni un café»

El diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, denunció en el programa que «Maduro creó un encaje legal que imposibilita a la banca entregar créditos». Además, recordó que «los límites de las tarjetas de crédito no alcanzan ni para un café».

«Tarde o temprano el dólar seguirá subiendo. En Venezuela no hay divisas, la inflación sigue incrementando», alertó Alvarado.

Alvarado también detalló que las sanciones de la comunidad internacional no han provocado este «desastre», sino que la sanción más fuerte de todas «se fabricó en Miraflores».

«Muchos estados en Venezuela pasan un día sin servicio eléctrico. El estado petrolero, el Zulia, tiene muchos inconvenientes con la electricidad y si no hay energía, no hay producción petrolera».

Además, el parlamentario se solidarizó con sus compañeros, que están siendo continuamente perseguidos por la «Administración» de Maduro. De hecho, el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, fue secuestrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado miércoles.