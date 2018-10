Lorent Saleh: Katherine Harrington dirigía las torturas en La Tumba

El expreso político venezolano Lorent Saleh ofreció una rueda de prensa este martes desde Madrid, España, donde se encuentra junto a su madre luego de que fuera liberado por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Estoy un poco nervioso porque les hablo luego de cuatro años preso. Gracias porque el hecho de estar aquí es gracias a la labor de los periodistas y defensores de los Derechos Humanos. Agradezco a las autoridades españolas por permitirme estar aquí con mi mamá. Me he sentido en casa gracias también al pueblo español”, comentó.

Asimismo, indicó que tras los cuatro años que pasó recluido en la sede del Sebin en El Helicoide, “puedo decirles que Fernando Albán no ha sido la única persona fallecida bajo custodia. Cuando salí de la sede del Sebin en Plaza Venezuela me dieron una golpiza, cuando llegué a El Helicoide me dieron otra golpiza. Ví en esa sede como cuelgan gente en los pasillos y les dan golpes todo el día”.

En este sentido, Saleh responsabilizó directamente a Nicolás Maduro, al defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, y al fiscal General, Tarek William Saab, de lo que sucede en los centros de reclusión del servicio de inteligencia estatal. Asimismo, indicó que “en Venezuela operan grupos extranjeros, la inteligencia cubana tiene un trabajo que se siente. En Venezuela hay una intervención porque operan grupos extranjeros. Hay muchos funcionarios en el Sebin que están en contra de lo que sucede, uno se entera de las cosas”.

Durante el conversatorio con los medios, Saleh refirió describió las condiciones de “La Tumba“, nombre dado al lugar de reclusión del Sebin en Plaza Venezuela. “La Tumba es estar cinco pisos bajo tierra, es la luz, el aire frío. Es el aislamiento. Estás tú, con tus temores”. Asimismo, hizo referencia a la hoy exvicefiscal General Katherine Harrington, removida ayer lunes de su cargo. “Katherine Harrington dirigía las torturas en La Tumba (…) y eso lo sabía Luisa Ortega Díaz”.