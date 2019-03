Los “chalecos amarillos” lanzaron ultimátum a Macron durante jornada violenta

Los “ chalecos amarillos ” lanzaron este sábado un ultimátum al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con una nueva manifestación que desde primera hora de la mañana registró altercados y estaba destinada a mostrar que el movimiento mantiene su fuerza a pesar de las promesas gubernamentales.



“Después de esta jornada, al menos para mí, no habrá más manifestaciones. Habrá acciones de verdad, tendremos que proponer bloqueos. Hemos demostrado que sabemos manifestarnos, que no ha funcionado y que no hemos sido escuchados”, dijo en las redes sociales uno de sus líderes radicales, Éric Drouet.

Esta décimo octava manifestación está considerada crucial porque se cumplen cuatro meses de protestas y tiene lugar un día después del final del Gran Debate Nacional impulsado en enero por Macron para encontrar respuestas con las que atajar la crisis social y política desatada desde mediados de noviembre por los “chalecos amarillos“.

“El gran debate lo que ha sido es una gran broma”, denunció a la agencia de noticias internacional, EFE, Quentin, un participante en la manifestación parisina, de 30 años de edad y llegado expresamente de Nantes, en el oeste del país.

En este tiempo, agregó, no ha cambiado nada a nivel político, pero “gente de diferentes medios ha aprendido a conocerse en favor de una lucha común”.

Entre tanto, un grupo de agitadores saqueó este sábado varias tiendas de la famosa avenida de los Campos Elíseos en París, durante la movilización, constató una periodista de AFP.

Mientras, algunos grupos coreaban lemas anticapitalistas o antipoliciales, otros atacaban tiendas (Hugo Boss, Lacoste, Nespresso…) y restaurantes como el famoso Fouquet’s, frecuentado por famosos.

Junto al Arco de Triunfo, grupos de manifestantes, muchos de ellos vestidos de negro y con capucha o casco en la cabeza, lanzaban adoquines a las fuerzas de seguridad, que respondían con gases lacrimógenos.