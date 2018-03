Los convenios internacionales en materia laboral violados por el Gobierno, según Conindustria

La presidenta de la Comisión Laboral de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Mary Olga Girán, precisó este jueves los convenios incumplidos en materia laboral en Venezuela, luego que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobara el envío de una comisión de encuesta al país, para determinar las causas y posibles soluciones.

“Se refieren a la violación fundamental de tres tratados: la libertad sindical, la falta de diálogo social y la fijación del salario, que se fija unilateralmente por parte del Ejecutivo nacional”, indicó durante una entrevista en el Circuito Éxitos.

Asimismo, explicó que se trata de un instrumento de investigación del más alto nivel previsto por esa agencia de las Naciones Unidas (ONU), al que generalmente se recurre cuando un Estado miembro es acusado de cometer violaciones constantes en materia laboral.

“Esas quejas se han debatido seis veces previamente y no ha sido posible que el Gobierno adopte las recomendaciones (…) el Gobierno no dio las garantías suficientes para que esta comisión realizará la investigación, sobretodo las entrevista a dirigentes sindicales, simplemente no fue autorizada”, denunció Girán.

En este sentido, reiteró que desde el Ejecutivo nacional se colocan trabas y así es muy difícil lograr las soluciones pertinentes a cada unos de los casos señalados: “no sabemos que pueda suceder después de la instalación de la comisión, porque son las encuestas las que van a determinar las soluciones”, recalcó.

Destacó que la OIT ha realizado este tipo de averiguaciones solamente en países como Zimbabue (África) y Birmania o República de la Unión de Myanmar (Asia).

“Todavía no está fijada la oportunidad (fecha), apenas ayer se aprobó la creación de la comisión, ahora falta nombrar a los tres funcionarios independientes que la conformarán”,puntualizó.