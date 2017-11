Los Jardines: Sinónimo de abandono

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- José María Suárez, habitante por más de 20 años en la urbanización Los Jardines, de San Carlos, denunció la ineficiencia gubernamental con respecto al mantenimiento de los servicios básicos necesarios para la convivencia en dicha comunidad.

El residente confirmó que varias responsabilidades del Estado han sido abandonadas y los servicios se encuentran en amplio deterioro, en condiciones críticas para coexistir en el lugar, mencionó que uno de los que más le preocupa es el bote de aguas negras, puesto que esto genera contaminación y enfermedades.

Además, hay otras condiciones que atraen el mosquito patas blancas, generador del virus conocido como dengue, y extraoficialmente acotó que dos niños de la urbanización están contagiados de la enfermedad por la picada del zancudo. Los habitantes han optado por ir a Hidrocentro y a lo que antiguamente fue el Instituto Nacional de Obras Sanitarias para solventar la problemática, pero el organismo no ha dado respuesta en más de 7 meses.

Suérez argumentó -por otra parte- que carecen de cuerpos de seguridad para vigilar la zona, y deben luchar a diario contra la inseguridad cuyos índices son preocupantes aquí y en toda la región. También indicó que las zonas adyacentes a los alrededores de la urbanización Los Jardines, se encuentran en estado de abandono por parte del gobierno, y esto conlleva a la crecida del monte, el cual funge como escondite para los malhechores y les facilita el cumplimiento de sus fechorías.

“Un olor fétido que no se quita del ambiente, siempre huele mal, es imposible que arreglen las cloacas, siempre están desbordadas, no las limpian y al parecer ni las limpiarán, por ello se nos enferman los niños, vivimos en ambientes apestosos y nadie dice nada, el gobierno no responde”, puntualizó el residente.

Finalmente, denuncia a los entes gubernamentales por no prestarle atención a los problemas que concurren en la comunidad desde hace un tiempo, y por no darles oportunas respuestas al momento cuando han acudido a ellos.