Los ojos del mundo siguieron de cerca el Venezuela Aid Live

Cuando el reloj en Venezuela marcaba las 12, quienes se dieron cita en el puente Tienditas, ubicado en Cúcuta, Colombia, entonaron a todo gañote el himno nacional de Venezuela y dieron paso al tan esperado concierto Venezuela Aid Live.

Una iniciativa que nació por parte del magnate británico Ricahrd Branson, en compañía de una gran equipo, que tuvo como objetivo principal promover una campaña para hacer donaciones y colaborar con la ayuda humanitaria con destino a Venezuela.

Reymar Perdomo fue la primera en poner sus pies sobre el escenario para entonar su canción Me fui; misma que logró viralizarse a través de las redes sociales por plasmar su vivencia referente a su paso como emigrante.

Para dar la bienvenida a quienes ya estaban en el lugar, los venezolanos Nelson Bustamante; George Harris; Caterina Valentino; Luis Chataing; Marko; Patricia Velásquez y Patricia Zavala se unieron en la tarima.

Quien tomó turno ante el micrófono fue la mente maestra del evento, Branson emitió unas palabras a toda Venezuela. “Este concierto se hizo para conseguir la ayuda humanitaria, hay gente muriéndose en Venezuela cada día, miles abandonan su país para sobrevivir. La inflación está fuera de control, el país más rico de América latina es ahora más pobre”, comentó el empresario.

Los primeros…

El género típico de Venezuela, se hizo sentir a través de las voces del intérprete de música llanera Reynaldo Armas, quien luego invitó al escenario al cantautor colombiano Cholo Valderrama.

El actor y también cantante Jencarlos Canela, no solo demostró sus dotes musicales, sino además recordó a la Miss Venezuela 2004, Mónica Spear, quien falleció en manos de la delincuencia en el año 2014.

Danny Ocean comentó que desde hace tres años no visita su país natal. Su exitosa canción Me rehúso fue la escogida para cantar en el show.

Aunque desde hace algún tiempo se lanzó como solista, Chyno interpretó las exitosas canciones Me voy enamorando y Andas en mi cabeza, sin embargo su canción Hasta el ombligo también formó parte del repertorio.

La banda mexicana Reik se dio cita para cantar y el tema Un año fue el escogido, vale recordar que el material audiovisual que apoya este tema fue dirigido por el venezolano Nuno Gomes.

Erika de la Vega y Luis Chataing…

Una vez más unieron su talento sobre una tarima, en esta oportunidad para entretener al público; mientras esperaban la entrada de Lele Pons, quien a su vez fue presentada por los influencers JuanPa Zurita y Hannah Stoking, sus mejores amigos.

A pesar de que la influencer y cantante nació en Venezuela, salió del país desde muy pequeña. Sin embargo, no puede negar sus raíces; esta oportunidad le permitió volver a estar cerca de su gente.

“Qué honor, qué orgullo”, comentó Paulina Rubio, quien interpretó sus exitosos temas Ni una sola palabra y Lo haré por ti. Esto luego de la presentación del Dj sueco Alessio.

Los hermanos Mau y Ricky, salieron a escena para cantar Ya no tiene novio; luego dieron paso a Camilo Echeverry e interpretaron Desconocidos.

Radio Caracas Televisión

La planta televisiva que extrañan los venezolanos por supuesto fue mencionada en el encuentro. Los animadores Camila Canabal y Nelson Bustamante estuvieron a cargo de las palabras que aseguran que desean el regreso de la señal.

El comediante e influencer George Harris se les unió y comentó: “mañana es la prueba de fuego la entrada de la ayuda humanitaria”; frase que dio paso Diego Torres.

El argentino por supuesto interpretó su canción Color esperanza; la cual fue tomada como un himno más para los venezolanos en el año 2001.

Aunque no se presentó para cantar, el conferencias y poeta Daniel Habif se robó el show. Afirmó “vamos muy bien”. Entre sus frases destacaron: “Venezuela hoy no será tu muerte será tu nacimiento”; “usted Nicolás se pudrió antes de Madurar”; “su fuerza bruta solo muestra la debilidad de su espíritu”.

Regresó la música…

El colombiano Silvestre Dangong llegó al escenario a poner a vibrar al público con el vallenato de su tema Cásate conmigo. Agregó que se siente venezolano.

Vivir bailando fue el tema que interpretó con su coterráneo Maluma, quien apareció con un bastón, pero no fue impedimento para darse cita.

Jorge Villamizar, exvocalista de Bacilos, dedicó su canción Tabaco y chanel a Lilian Tintori y María Corina Machado. “Considero este drama mío, se que han sufrido, he conocido a varios venezolanos en distintas partes del mundo”, enfatizó.

Además, recordó que su tema Cara luna, lo compuso en Caracas, cuando estuvo de visita con la agrupación.

“Mañana será más bonito día. Mañana va a ser un día”, dijo el español Miguel Bosé, antes de comenzar a interpretar sus canciones.

El venezolano Carlos Baute no dudó en interpretar su canción Yo me quedo en Venezuela. “Esta canción no solo dice Yo me quedo en Venezuela, es que Venezuela se quedo en mi y en todos ustedes”, dijo.

El colombiano Sebastián Yatra no pudo asistir a la convocatoria por estar cumpliendo compromiso en Viña del Mar, no obstante envío un mensaje anunciando que se había donado cinco toneladas de ayuda humanitaria.

Luis Fonsi dio las gracias a Colombia y a Venezuela, posteriormente entonó Despacito y No me doy por vencido.

Seguían los internacionales:

El colombiano Fonseca aseguró: “venimos con un mensaje de paz de hermandad y reconciliación, Arriba Venezuela, Colombia y el mundo entero que nos acompaña hoy, desde muchos lugares que vibran con este momento y este concierto”.

La Bicicleta y El beso fueron las canciones que interpretó Carlos Vives, quien además invitó a los colombianos a besarse con los venezolanos.

El dominicano Juan Luis Guerra pidió la paz “Dios que sobrepasa todo entendimiento, se derrame hoy y siempre sobre”, luego de interpretar Ojalá que llueva café y Las avispas.

El ídolo venezolano Ricardo Montaner aseguró “Muy cerca de nosotros está Venezuela libre”, justo después de comentar que extraña a su país y además que ha estado consternado por lo que han vivido durante los últimos años sus hermanos venezolanos.

Por su parte, la banda mexicana Maná apuntó que su criterio iba más allá de la política, “estamos muy contentos de estar en este hermoso país Colombia, muy cerquita de Venezuela. Es para nosotros un placer venir a apoyar la causa humanitaria y no política”.

Alejandro Sanz, a través de las redes sociales ha estado muy conectado por la realidad de Venezuela, tuvo la oportunidad de asistir y dijo “que nadie les robe el relato de su libertad”.

Juanes una vez más recordó “los hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar”, al interpretar su canción Odio por amor, misma que está inspirada en la unión de países.

Un cierre con broche de oro…

Quien formó parte de la organización del evento Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho estuvo encargado de cerrar el show y, aunque muchos pensaban que había paso por alto la invitación de Chyno, se presentaron juntos nuevamente.

Las canciones Mi niña bonita y Me voy enamorando fueron las escogidas por los venezolanos. Chyno y Nacho finalizaron el encuentro sosteniendo las banderas de Colombia y Venezuela.

