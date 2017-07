Lourdes Rodríguez: Votar por la Constituyente es embargar el futuro de los jóvenes en Venezuela

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- La abogada Lourdes Rodríguez, especialista en protección de niños, niñas y adolescentes, quien además es miembro regional de Primero Justicia (PJ) en Cojedes, expresó que votar por la Constituyente es embargar el futuro de los jóvenes en Venezuela.

Indicó que lo que se vive en el país es lo contrario a lo que se conoce como justicia, hay violación flagrante al ordenamiento jurídico que se puede denominar como una “aberración jurídica”.

“Vemos con asombro cómo el gobierno de una manera desesperante trata de perpetuarse a través de la imposición de una fraudulenta Constituyente que no resuelve los verdaderos problemas que estamos viviendo los venezolanos, en especial las madres, vemos como mueren niños por falta de medicamentos, vacunas, alimentos y productos en general”, lamentó Rodríguez.

La especialista en protección a menores, expuso que, como mujer y madre, se le hace necesario llevar este mensaje a las madres cojedeñas, para que no permitan que se les frustre el futuro a sus hijos, en manos de un gobierno cobarde que es capaz de inventarse una Constituyente para enriquecerse aún más. Rechazó que este régimen sea tan malévolo que no le importa si sus efectivos de la Guardia Nacional siguen asesinando jóvenes que luchan por un mejor futuro. Dijo que el pueblo lucha desesperadamente por sobrevivir en un país de inseguridad, sin igualdad, sin progreso, con una grave crisis económica. “Por ello, reitero mi llamado a no apoyar este aberrante acontecimiento en el que entregarás el futuro de tus hijos”, finalizó diciendo.