Luis Aray: El “inquilino de Miraflores” dejó claro la prioridad de su gobierno totalitario

BRIGITTE GERDEL

San Carlos – Luis Aray, dirigente político miembro de Frente Amplio Social, señaló que el “inquilino de Miraflores”, en su último discurso dejó claro la prioridad de su gobierno totalitario, que es mantenerse en el poder como sea y amarrarse a las cuchillas uniformadas para lograrlo.

Indicó que para este fin puso a disposición otra serie de privilegios como carros, pagos de fideicomiso, armas del imperio ruso, ampliación y modernización de los sistemas de inteligencia. Todo esto, amén del legado de su adorado comandante eterno Hugo Chávez y sus mentores cubanos.

Aray dijo que por esa razón no existe un solo espacio de la sociedad venezolana, donde no estén los fusiles que no apunten al blanco de los indefensos ciudadanos en las colas de los bancos, supermercados, oficinas públicas, sector eléctrico y hasta en las bodegas de las barriadas.

Sentenció que el control socio-político absurdo se extiende a gobernaciones, alcaldías, parlamentos regionales y por supuesto en el gabinete de Miraflores. “Esta es la esencia de una tiranía de corte militar. No cabe duda de que el supuesto autogolpe militar denunciado es una vulgar redundancia, no se han cuidado ni de tapar el fascismo en el que tendrán compasión de nada ni nadie”.

Finalmente expuso que las fuerzas democráticas están llamadas a redimensionarse cualitativa y cuantitativamente para hacer frente a la grave amenaza a la libertad democracia y derechos constitucionales.