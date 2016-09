Luis Aray: La MUD no tiene intención de derrocar hoy al Gobierno

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- A juicio del dirigente político Luis Aray, el líder de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, no tiene la intención mínima de derrocar al Gobierno en la Gran Toma de Caracas, que se efectuará hoy, pues él, junto con los demás factores que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), juegan a superar la crisis por la vía constitucional.

Sin embargo, sostuvo que existen fuera y dentro de los partidos voces que aspiran que hasta hoy permanezca Maduro y su régimen militar en el poder. Insistió que cada día las expectativas crecen y la sociedad civil mueve sus piezas para obtener resultados favorables para Venezuela.

No apartó a un lado la posibilidad de que el CNE y el gobierno anuncien para este año la realización del referéndum revocatorio. Dijo que si no lo hacen, todos los venezolanos debemos prepararnos para un enfrentamiento de consecuencias impredecibles, porque Maduro y su clan militar sabe que el chavismo perdió su encanto de enamoramiento y no tiene como ganar una elección más.

Aray, concluyó diciendo que si esta protesta es la “mamá de las movilizaciones” constituirá un punto de inflexión no solo para allanar el camino al referéndum revocatorio, sino para dejar palpable y visible al mundo que hoy la gran mayoría nacional no quiere a Maduro ni a los militares, pues este “dúo de la maldad” pretende cerrarle el paso una vez más a la Constitución Bolivariana.