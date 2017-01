LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- A juicio del dirigente político Luis Aray, Maduro, es el más doloroso daño que Chávez le hizo a este país. Sostuvo que sus desaciertos en el manejo de la economía han sido fatales, pues el bolívar se transformó en una escoria monetaria, débil como la ética y la moral del Presidente actual.

Aray indicó que Maduro pretendió superar la asfixiante inflación generando incrementos salariales, pero sin estabilizar los precios, lo que trae como consecuencia la destrucción y la capacidad de compra de la familia venezolana, que hoy pasa penurias para tratar de subsistir.

El dirigente del frente amplio social, expresó que el gobierno se ha convertido en el problema más serio que los venezolanos tienen que sufrir. “Es una pesada carga sobre los hombros encallecidos de un pueblo que no aguanta más tanta incapacidad, hipocresía, tanta mentira calculada, disimulo y desviaciones fraudulentas de responsabilidad y corrupción abierta y solapada”.

Aseguró que hoy más que nunca el gobierno de Maduro y su macolla militar pierde legitimidad, porque sencillamente no cumplen con sus deberes fundamentales, no les son útil a la sociedad, no resuelven los problemas de la gente. Acotó que solo han conducido a los venezolanos a vivir malos tiempos y lo que se observa en los rostros de las personas en angustia y desesperación.

Finalmente, señaló que ante esta doloroso situación de hambre y miseria que vive el país solos queda a los que luchan por un cambio, convocar el artículo 350 de la Constitución que reza: El pueblo venezolano, fiel a sus tradición republicana a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.