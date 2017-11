Luis Casimiro Peña: “Marcar un gol ante Brasil, es una experiencia que quedará grabada en mi mente”

San Carlos.- El mediocampista Luis Casimiro Peña hizo historia en el fútbol nacional al convertirse en el primer cojedeño en marcar en torneos internacionales. El futbolista anotó un golazo en la derrota de Venezuela por 3-1 ante la selección de Brasil en el Sudamericano Sub’15 que se disputó en Argentina. En su regreso del torneo ofreció una entrevista exclusiva para relatar su experiencia tras lograr la hazaña para el fútbol nacional y regional.

El oriundo de Cojedes anotó el tanto del descuento al minuto 80 del partido para alcanzar la proeza en el balompié venezolano. Peña se ha consolidado en la Vinotinto de la categoría menor y es una de las jóvenes promesas para el futuro de la selección nacional de cara a próximos compromisos oficiales, por lo que espera formar parte de la absoluta y ser uno de los referentes que dé frutos para asistir al próximo Mundial en Qatar 2022 y de las categorías Sub’17 y Sub’20.

“Fue una experiencia única e inolvidable, en los primeros tres encuentros a pesar de la confianza del técnico no pude salir titular por problemas de salud por el cambio de clima hice mi esfuerzo para que me dieran mi oportunidad y la conseguí. Me motivó que el profesor me dijera que no desaprovechara mi chance ante Brasil que demostrará mi talento y la cantidad de venezolanos viéndonos fue el plus de mentalidad”, expresó el cojedeño.

Dijo que iban el partido 2-0 y en el transcurso del segundo tiempo el profesor dijo “sal a matar a ser el líder ante esos brasileros y entré con todo queríamos clasificar, meternos en los primeros lugares como las potencias mundiales y en el primer toque encare, lance un centro que mi compañero no llegó, pero comencé a comunicarme con el equipo que como estaba fresco podría dominar a los canarinhos que se notaban cansados e insistimos pero las cosas no nos salían”, explicó.

Dijo que en la jugada de su gol, el volante 5 le dio el pase y encaró a dos rivales con velocidad al llegar a la línea de fondo devolvió a su compañero Reyes y este se la da a Paz y en la jugada Casimiro atacó hacia el segundo palo. Destacó que el lateral brasileño cerró y confió en agarrar la pelota y atacó el arco y marcó el golazo histórico de un cojedeño en un torneo internacional.

A pesar de ver pocos minutos en el Suramericano y de ser el primer nativo de estas pampas cojedeñas en anotar un gol en competencias internacionales con la Vinotinto; “convertirle un tanto a las potencias de fútbol, es una cosa de locos, me sentí en los más alto y celebrarlo con los venezolanos presentes en el estadio no tiene precio, siempre nos auparon y desde las gradas pedían que metieran al juego y eso hay que agradecerlo”, dijo Peña.

“Este tanto se lo dedico a los millones de venezolanos, a mí familia quienes les agradezco por lo que soy ahora, todo esos lo resumes en un gol, si pudieras cambiar todo lo que pasa en el país por un gol, si ninguna duda lo cambiaría, estoy orgulloso de ser cojedeño, doy gracias a Dios por darme la oportunidad de convertir el gol”, expresó.