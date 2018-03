Luis Florido: La ONU no participará en unas elecciones no equilibradas

El presidente de la comisión de política exterior a la Asamblea Nacional(AN), Luis Florido, señaló que el gobierno debe garantizarle a la comunidad internacional “elecciones libres, equilibradas y transparentes”.

Este miércoles el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que la situación política y social en Venezuela no reúne “las mínimas condiciones” para poder celebrar elecciones presidenciales.En ese sentido, Florido manifestó que “la ONU no tiene ánimos de participar en un proceso que no les resulta equilibrado, ni justo luego de que en el proceso de diálogo no se cumplieran las condiciones”.

El parlamentario dijo además que a través de las vías diplomáticas ninguno de los secretarios políticos de la Organización de las Naciones Unidas Jeffrey D. Feltman y Antonio Guterres, se van a prestar para unos comicios que, a su juicio, son un simulacro.

“Estamos buscando presionar para que tengamos elecciones justas elecciones limpias, transparentes, competentes, donde la gente sienta que su voto es la expresión que tuvo de principio a fin”, sentenció.