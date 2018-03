Luis Vicente León: “La simpatía popular hacia Maduro está entre el 18% y 25%”

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, indicó que el repunte del chavismo se debe a muchos factores, pero el cambio del mapa de preferencia sigue siendo igual al 2015, cuando la oposición ganó las elecciones de la Asamblea Nacional.

“Maduro está en su peor momento que va entre 18% y 25 % de simpatía popular, pero eso no se traduce a perder elecciones”, porque los simpatizantes de los adversarios del Gobierno están desmovilizados. “No es verdad que el chavismo sea mayoría”, afirmó.

A su juicio, el mayor líder político que goza con la simpatía popular es Leopoldo López. Sin embargo, reconoce que hay figuras fuertes que no pertenecen a una tolda política. Lorenzo Mendoza es uno de las figuras públicas que León indica que tiene muy buena estima en los electores.

“Henry Falcón también tiene un nivel de aceptación importante”, acotó el también analista político.

Sobre las negociaciones que se han llevado a cabo indica que los dos factores deben ceder. “El país necesita resolver el problema, pero para eso vas a tener que ceder, vas a tener que dar“.

Argumenta que para rescatar al país integralmente ambos bandos van a tener que llegar a acuerdos.

Según él, actualmente la oposición es mayoría, pero está desmovilizada. “Sino eres capaz de mover tu masa de electores por diversos factores, así no podrás ganar los comicios“.

“El dilema real de la oposición no es dilucidar en ir a votar o no. La oposición no puede ganar las elecciones si no participa. Cómo espera tú ganar si no vota”, dijo.