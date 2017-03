Luis Vicente León: “No veo un cambio político a corto plazo”

Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanalisis, considera inviable la posibilidad de que haya un cambio político a corto plazo en el país. Sin embargo, considera que la crisis económica puede debilitarse con pequeños cambios en las regulaciones aplicadas por el gobierno nacional.

“No veo un cambio político a corto plazo, por lo menos, no este año o hasta finales del año que viene. Creo que es mucho más probable que veamos pequeños cambios en materia económica que en lo político”, indicó León en una entrevista para el diario La Verdad del estado Zulia.

El economista señaló que las condiciones políticas y sociales no son lo suficientemente estables para buscar un cambio de gobierno por una vía diferente a la electoral. “¿Qué presiona el cambio político?, ¿la oposición? Esta se encuentra fracturada con graves problemas para operar. ¿El pueblo? La hipótesis clásica de que una explosión social implica una salida del gobierno no electoral, no es demostrable. No pasó en Cuba ni en Rusia, tampoco en China o en Zimbabwe, entonces por qué va a ocurrir aquí”.

A su juicio, el peor error que cometió el sistema de gobierno en el ámbito económico fue utilizar el “intervencionismo” como medida reguladora, que tiene como premisa el control en las áreas que le dan problemas a las finanzas del Estado.

“El pensar que vas a resolver la inflación controlando los precios, o la devaluación controlando el tipo de cambio, o el contrabando cerrando fronteras. Ni la inflación, ni el contrabando ni la devaluación son causas. Todas son consecuencias y estas solo se resuelven atacando las causas”, detalló.

Agregó que el Ejecutivo debe aceptar la crisis económica como primer paso para poder frenarla. “La gran medida económica de Venezuela es reconocer la crisis y que lo que hemos hecho no ha funcionado, aunque no lo digas, pero que por lo menos, lo admitas internamente”.