Luisana Suárez invitó a luchar por la Venezuela amplia, generosa y trabajadora que todos queremos

Carlos Hernández.-

Apartadero, mayo 2.- (Las Noticias de Cojedes).- La periodista Luisana Suárez, alentó a los cojedeños y venezolanos a “no sucumbir ante la desesperanza”, generada por el actual régimen y exhortó a trabajadores y trabajadoras a reflexionar sobre la necesidad de revindicar el valor del trabajo y la necesidad de participar activamente como ciudadanos en el rescate de la democracia y el verdadero progreso de Venezuela.

La comunicadora social, quien perteneció al staff de periodistas de Las Noticias de Cojedes, fue oradora de orden en acto público celebrado en Apartadero, municipio Anzoátegui del estado Cojedes, en el marco del Día Internacional del Trabajador, ante una nutrida asistencia de vecinos.

Luisana Suárez Resaltó que “el trabajo y la educación, son la verdadera vía del progreso y la superación, esa debe ser la dupla para formar ciudadanos responsables en si mismos, con su familia y la sociedad”.



Lamentó que “en la Venezuela de los últimos años se haya dado paso a política asistencialista, populista y demagoga que desestima el valor del trabajo, con fines subalternos, que persiguen el control de los ciudadanos con dádivas y regalías, que procuran en el fondo que la población venezolana no crea en el trabajo, ni en la imaginación, para desarrollar nuevos emprendimientos, como herramientas de progreso. Sólo buscan que el pueblo se conforme con recibir migajas, que lo ate a quien las da, que someta a los ciudadanos a la triste realidad de dejar de ser uno mismo, y poder ser manipulado.

Reprochó que sectores oficialistas amenacen a familias con quitarles la caja del Clap, el bono, o la pensión si no ofrecen su apoyo político. Quieren que los ciudadanos no reclamen sus derechos, y así mantenerlos sometidos apoyando a una cofradía política enquistada en el poder que ha llevado al país a terribles niveles de desmoronamiento no solo económico, sino también en lo social.

Reclamó que actualmente no funcionan los servicios públicos de salud, electricidad, agua, gas doméstico, vialidad, seguridad, habiendo así retrocedido más de 20 años en cuanto a nuestro desarrollo.

Refirió también “lo trágico que resulta la división y separación de la familia actualmente, por la diáspora, ya que millones de jóvenes han tenido que marcharse a otras naciones buscando nuevos horizontes y experiencias, en otras tierras, separados del calor de la familia, del terruño, de las querencias, y no siempre la ida resuelve. No es fácil, es duro, la mayoría de las veces no es gratificante, ni para quienes nos hemos ido, ni para los que se han quedado”.

-En algunos casos es un perder-perder, pierde el emigrante y la familia, pierde el país, los estados y los municipios, con la fuga de talentos, profesionales y emprendedores.

–Por eso éste día del trabajador debemos potenciarlo con el deseo de todo el país, de salir, de salir de ésta situación, de buscar vías políticas que conduzcan, que tracen rumbos asertivos, hacia la consecución de un sistema socio económico sostenible, razonable, humano.

-Es necesario que dejemos atrás la hiperinflación, a la que nos llevó el gobierno, con sus políticas económicas erradas, que convirtió el dinero producto de los sueldos y salarios de los trabajadores en miseria, sin poder adquisitivo, sin poder de compras, ni siquiera para comer, que nos nos sigan castigando con los malos servicios, que la falta de electricidad, agua, gas, transporte, trabajo, salud, no nos siga haciendo la vida de cuadritos.



-Así que Vamos todos juntos, unidos en fuerza y voluntad, haciendo sentir el sentimiento mayoritario de los venezolanos, a empujar en la misma dirección, para lograr el cambio político y económico, para buscar la Venezuela amplia, generosa y trabajadora que todos queremos, puntualizó la comunicadora social, ante la ola de aplausos de la concurrencia..