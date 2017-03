Madre con 6 hijos en pobreza extrema recibe ayuda de Alberto Galíndez y PJ

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Alberto Galíndez, ex gobernador de Cojedes y coordinador del revocatorio en la región, junto a miembros de Primero Justicia, realizó labor social a Silvana Onega, madre soltera que reside en la comunidad La Herrereña, la cual tiene seis hijos, no tiene con qué sustentarlos y se encuentra desamparada por el Gobierno.

Galíndez, junto a Lilibeth Sandoval, Pedro Figueredo y demás miembros de la tolda aurinegra, donó una cocina, así como alimentos de la cesta básica, ropa, entre otros. “Llora ante los ojos de Dios, ver cómo hay madres que no tienen nada que darles a sus hijos, mientras el gobierno habla de programas sociales. Hemos presenciado el drama de este caso y como este hay muchos en Venezuela con un gobierno que se hace llamar socialista”, rechazó.

Asimismo condenó que no le llegue la bolsa de alimentos de los CLAP porque ella no tiene cómo pagar. “Yo me pregunto dónde están los planes de Fundacontigo, Pan para la Paz, la Misión Madres del Barrio, Hijos de Venezuela, entre otros, que no hacen más que enriquecer a unos pocos enchufados mientras las madres humildes pasan hambre junto a sus hijos”.

Por su parte, la señora Onega, con lágrimas en los ojos agradeció a Dios por haberle enviado a los ángeles por los que había rezado para que auxiliaran en la situación tan difícil en la que mantiene a sus seis pequeños. “Le doy gracias al Alberto porque me está tendiendo su mano, yo con mucha humildad le pido a todo el pueblo que la ayuda que me den sea de corazón y tengan la seguridad de que es para mis hijos que son los que importan”.

Es importante mencionar que Silvana requiere de cama, pues duermen en el suelo, no poseen ventiladores, ni ropa, ni alimentos. Por ende, Galíndez hace un llamado a la sensibilización general para ayudar a esta familia en situación de pobreza extrema.

En este caso estuvo la mano amiga de la “gorda” Nieves, así como de Hugo López, Ginette Rivas y más miembros de la comunidad, quienes se han preocupado por la salud de Silvana y sus seis hijos.