Madre de cuatro hijos solicita ayuda porque vive en vivienda improvisada

Alexander Olvera

San Carlos.- Adriana Flores, denunció que tuvo que “meterse” en una de las viviendas sin terminar que están abandonadas en la zona de El Retazo de San Carlos, porque no tiene dónde vivir. Dijo que tiene cuatro hijos y debe asegurarles un techo para que se resguarden y crezcan.

Flores dijo que se quedaba en casa de una amiga que le prestó su casa, pero le pidieron la desocupación porque ella va a disponer de la vivienda. Aseguró que el pasado viernes le apareció una culebra dentro de la vivienda, por lo que tuvo que salir de su improvisada vivienda y delincuentes aprovecharon para robarle las bombonas.

Destacó que producto de la situación a uno de los niños le dio fiebre, dolor de cabeza, cuando vio esa culebra. Agregó que el sitio en el que vive no está en condiciones, pero no tiene lugar para estar con sus hijos pequeños.

“Yo necesito que alguien me apoye, me ayude porque no tengo dónde vivir con mis cuatro niños. Hago un llamado al gobierno municipal y regional para que ven mi caso y me echen la mano con una casa digna o lo que puedan ayudarme”, concluyó Flores.