Madre desesperada por vivienda se encadenó en alcaldía de Las Vegas

LUISANA SUÁREZ

Las Vegas.- Una madre desesperada por vivienda de nombre María Suárez, nacida en Las Vegas, municipio Rómulo Gallegos, se encadenó este jueves en horas de la mañana a las afueras de la alcaldía de esta jurisdicción, con el único propósito de exigir a las autoridades locales le adjudicación de una vivienda digna.

El equipo reporteril de este medio se acercó hasta el lugar y conversó con la afectada, quien se encontraba rodeada de policías municipales que intentaban buscar un acuerdo con ella. Al conversar con Suárez, una directora de la institución trató de impedir la entrevista y pidió la presencia del Sebin, sin embargo, la madre exigió su derecho a expresar su caso.

Suárez comentó que tomó esta acción debido a que hace cuatro meses el ciudadano Yohan Montoya, encargado de la Misión Vivienda, le prometió una casa que no ha recibido. La declarante señaló que la excusa que usa este señor para no entregarle nada, es que ella vive en Aragua, pero realmente lleva 1 año y ocho meses viviendo en Las Vegas, lugar donde nació.

Indicó que tiene dos hijas y una nieta a su cargo y viven en rancho prestado, pero ayer la dueña de la casa improvisada se venía de Portuguesa con su mudanza y ahora no encuentra qué hacer. “Yo no soy colombiana, soy venezolana y nací en Las Vegas, no entiendo por qué me niegan el derecho a una vivienda”, expresó.

Sostuvo que una vez habló con el alcalde y éste le pidió a Montoya que le consiguiera solución habitacional, pero hizo caso omiso. La madre angustiada reveló que en esta población existe un complejo habitacional donde hay casas desocupadas y aún así toman en consideración su situación.

Finalmente, acotó que a su amiga hace cuatro meses le dieron solución, pero a ella no. Dijo que permanecerá encadenada hasta que le ofrezcan una respuesta satisfactoria. “Estaré aquí hasta que el alcalde me dé la cara. Llevará sol y hasta me desmallare, pero aquí me quedo hasta que se cumplan con mis derechos y se haga justicia”, apuntó.