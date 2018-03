Madre en pobreza extrema y enferma solicita ayuda a la gobernadora

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Cruz Rodríguez, quien reside en el Cerro La Misión, vive en condiciones de pobreza extrema, en un rancho que no tiene puertas y está forrado en láminas de zinc. Expresó que tiene una hija adolescente a la que debe alimentar y cuidar y no posee un empleo estable que le garantice un sustento económico. Dijo además de que presenta una condición que necesita ser operada de emergencia.

Rodríguez aseguró que por su improvisada vivienda han pasado el alcalde, Rafael Alemán, cuando era candidato, también representantes del Movimiento Somos Venezuela, quienes conocen la situación en la que vive y aun así no han recibido respuestas.

La madre de familia agregó que los líderes del eje 6, el concejal, Juvenal Vargas, José Gregorio Pérez, de la Comuna Los Coyones, saben en la condición en la que se encuentra y no han dado muestras de apoyo hacia su problema.

“Mi hija recibe una bolsa por el Instituto de Nutrición y desde hace alrededor de seis meses que no la entregan. Tengo un documento donde se me exonera de pagar la bolsa de los Clap y eso no se cumple. De dónde voy a sacar dinero si no tengo trabajo.

Finalmente, la afectada -quien dijo ser chavista y apoyar la reelección del presidente Nicolás Maduro- solicitó a la gobernadora Marguad Godoy, atender su caso pues amerita de la ayuda gubernamental para terminar su casa y ser intervenida quirúrgicamente.