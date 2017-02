Madre exige a representantes de la Misión Ribas en Rómulo Gallegos responder por su vivienda

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- La señora Olga Carvajal, habitante del caserío Puerta Negra II, en El Charcote, municipio Rómulo Gallegos, solicita a los representantes de la Misión Ribas de esta población, responder por la vivienda que le ofrecieron hace dos años, debido a que se vio obligada a tumbar su rancho y ahora vive en peores condiciones.

Carvajal con lágrimas en sus ojos comentó que en esa oportunidad acondicionó el terrero y le echó tres camiones de granzón, pero hasta la fecha no le han dado ni siquiera una cabilla. Relató que vive muy mal junto a su esposo que está enfermo y una nieta que está criando.

“Yo estoy muy enferma sufro de diabetes, hipertensión y columna, por lo tanto no puedo andar en reuniones y marchas para que me den una casa. Yo siempre le he dado mi voto a la revolución y ahora me dan la espalda. Ayer estuve en la Misión Ribas aquí en San Carlos, pero nadie me atendió”, relató.

Insistió que vive en una pieza con plásticos y teme que los muerda una culebra. “Me la paso toda la noche con una linterna alumbrado para ver si estamos seguros, también se nos ha metido el agua, Esto no es vida”, indicó. Por otra parte, señaló que fue a la alcaldía de la Las Vegas y le dijeron que su caso debía resolverlo el consejo comunal, pero los dirigentes del mismo no hacen nada por mí. De este modo, solicitó a las autoridades en materia de vivienda que den solución a su problema lo antes posible.