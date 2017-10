Madre lleva más de dos años en espera de vivienda por el Gobierno regional

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Eva María Soto, denunció que le fue adjudicado un apartamento en el Nuevo Espacio Comunitario (Anec) de La Herrereña el pasado 1 de junio de 2015, pero que le fue quitado. Dijo que aunque posee la comunicación por el Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (Indhur) el inmueble le fue retirado cuando tuvo que ausentarse por 15 días para cuidar de su mamá que sufre de esquizofrenia.

Soto dijo que al dirigirse a la encargada Yenni Cepeda, quien conocía de su situación le asignó un nuevo inmueble por Mincomunas, que nunca le fue entregado, porque una persona lo invadió y no pudieron sacarla. “Yo necesito una casa, tengo dos niños con discapacidad y vivo donde mi abuela. Allí estamos siente en dos habitaciones”, contó.

Expresó que ha acudido a diferentes instituciones del estado, pero no ha sido escuchada. “Pernía me ofreció una casa en el CAT, pero cuando fui me dijo que no podía porque las casas todas estaban ocupadas y me dijo que para mí no había clases. En junio de este año fui a la gobernación e hice una exposición de motivos y al no tener respuestas regresé y me dijeron que el caso lo pasaron a Indhur y allí me dicen que no ha llegado nada”.

“Lo que tienen conmigo es una vaciladera, ya estoy cansada que me tengan de aquí para allá. Yo necesito una casa, voy siempre a las instituciones y nadie me da respuesta. Mi mamá se pone muy agresiva y debo salir de la casa con mis hijos para la calle”, contó la afectada.