Maduro: El método de trabajo para el nuevo comienzo es ir a la calle y escuchar al pueblo

Nicolás Maduro ✔@NicolasMaduro Gobernadoras, Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, el método de trabajo para el Nuevo Comienzo es: ir a la calle, escuchar al pueblo y hacer planes conjuntos para solucionar los problemas. Tienen todo mi respaldo y cuentan con la Misión Venezuela Bella “Juntos Todo Es Posible”. 1,379

