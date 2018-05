Maduro: Que Santos desconozca resultados de comicios es una “falta de respeto”

Caracas.- Como una “falta de respeto” calificó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, las declaraciones de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, quien refirió ayer en Madrid que desconocería los resultados de los comicios del 20 de mayo.

“Por ahí salió el (…) de Santos diciendo que no iba a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales, es una falta de respeto hacia ustedes (el pueblo), porque ellos saben que a Maduro no le gana nadie el domingo 20 de mayo”, señaló el Ejecutivo. Durante un acto de campaña en el estado Táchira, Maduro dijo que la declaración de Santos va directamente contra la población y no contra él, pues asegura que el presidente neogranadino “le está diciendo a los millones de hombres y mujeres que van a votar que no reconoce al pueblo de Venezuela”.

Zona petro

Por otra parte, el primer mandatario anunció que firmará un decreto presidencial presentado por el ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, para declarar toda la región fronteriza del estado Táchira con Colombia como una zona económica de uso especial de la criptomoneda venezolana petro, con la finalidad de impulsar el desarrollo integral de la economía.

Agregó que se tomarán medidas y acciones “especiales” para que en los próximos 90 días se articule la economía local y para que el estado “se sienta protegido en su labor económica de producir”. “Táchira es una región vital. Les pido que me acompañen en estos planes, que llevemos la organización popular a un nivel superior”, mencionó.

80 mil nuevas viviendas

Como parte de sus propuestas, Maduro señaló que fueron aprobados los recursos para construir y entregar 80 mil nuevas viviendas, contempladas en el plan de la patria 2025, con el uso del sistema del carnet de la patria, por lo que instó a la población tachirense a darle su voto en las elecciones. Añadió Maduro que el urbanismo La Llovizna, el cual no ha sido culminado, así como las 80 petrocasas en Táchira, serán obras terminadas en “tiempo récord” y expresó que irá nuevamente a la entidad andina a entregar la llave en mano a los beneficiados.