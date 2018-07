Maduro: Una agresión multidimensional se ha disparado contra Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que desde Estados Unidos (EE UU), se ha impulsado una “agresión multilateral” contra Venezuela.

“Hoy los retos son nuevos, una agresión multidimensional se ha disparado contra el pueblo de Venezuela“. Ante esto indicó que “el pueblo de Venezuela no sede , el pueblo de Venezuela no se rinde, el pueblo de Venezuela no entrega su paz”.

Así lo expresó el mandatario nacional durante su alocución en la actividad que se desarrolla en el Patio de Honor de la Academia Militar, en Caracas.

En ese sentido agregó que “hace un año el imperialismo con sus lacayos internos dirigían acciones” con la finalidad de promover “la violencia” en el país que “buscaban llevar al pueblo a una guerra civil”.

En este orden de ideas, Maduro, aseguró que Venezuela “jamás irá a una guerra civil”. Igualmente destacó que “el pueblo tiene su esperanza y su rebeldía más viva que nunca en la batalla que esta dando contra la guerra económica imperialismo”.

Por otro lado, Maduro, exhortó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a sumar esfuerzo junto al Ejecutivo Nacional, para consolidar la estabilidad económica y financiera de la nación.

“Quiero invitar al poder constituyente plenipotenciario (…) a que se pongan al frente de esta batalla”, dijo Maduro quien indicó que “vamos a derrotar y a someter con la ley en la mano a los que dirigen al guerra criminal contra el pueblo”.

A respecto expresó que hace un año tras la elección de la ANC “Venezuela tuvo el triunfo de la paz ciudadanía, de la paz constitucional“.

Por último felicitó al pueblo venezolano y a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) por la celebración de 207 años de la firma del acta de independencia.

“Quiero en Cadena Nacional de Radio y Televisión saludar y felicitar a todo el pueblo de Venezuela hoy cuando cumplimos doscientos siete años del nacimiento de la República, doscientos siete años en que nuestro abuelos y nuestras abuelas decidieron romper las amarras coloniales, que había sometido a los pueblos de esta tierra durante doscientos años de saqueo de barbarie de esclavitud”.

Así mismo destacó que a “nuestra generación gracias la comandante Chávez le ha tocado celebrar los cinco de julio con una patria libre, con patria soberana”.

La actividad contó con la participación de varios de los ministros del país. Cabe destacar que este cinco de julio se celebra la firma del acta de independencia de Venezuela, la cual se firmó en el año 1811 en la capilla Santa Rosa de Lima.