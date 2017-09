Maestros reclaman a la gobernación el aumento del salario que les adeudan

MARITNES LÓPEZ.

PASANTE DE UBV.

San Carlos.- Omar Hernández Reyes, docente jubilado, expresó que desconoce la actitud que ha venido ejerciendo la gobernadora Magaurd Godoy, en contra de la masa trabajadora. Informó que ha ido con un grupo de educadores en reiteradas oportunidades a la gobernación, exigiendo el inmediato aumento del salario, del cual les adeudan 112,3 % con incidencias.

Planteó que no es posible sobrevivir con la quincena de 60.000 bolívares, por lo que reclamó a las autoridades del estado, que reconozcan la grave crisis que atraviesa, porque no solo son los docentes estadales, también los jubilados y pensionados en edad avanzada (enfermos), que no cuentan con el bono de alimentación.

Hernández acotó que dan “vergüenza” los depósitos que efectuó el ejecutivo, ya que la deuda viene desde 2011, y por negligencia lo están haciendo efectivo entre año, y no alcanza en absoluto por la llamada “guerra económica” que se vive actualmente. Indicó que ya basta con tantos desvíos, se necesita la inmediatez y la homologación del salario, como lo han venido haciendo otras gobernaciones. Por último, dijo que en octubre son las elecciones de gobernadores, y uno de los requisitos es tener buena imagen con los electores, es decir, el respaldo de los que consideran una gestión aceptable para seguir en el poder.