Mango Mocho reclama mejores servicios para poder vivir decentemente

Karina Pérez

Tinaquillo.- En la comunidad de Mango Mocho, Tinaquillo, los vecinos exigen que el gobierno les atienda de inmediato para contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente, especialmente mujeres, niños y ancianos.

Allí los hombres salen desde sus casas a trabajar pero dejan a sus familias en vividas no aptas para un mejor vivir, por lo que necesitan atención de Misión Vivienda; pero además de ello, que el gobierno municipal y regional se ocupen de dotarlos de servicios como aguas blancas, sistema para aguas servidas, asfaltado, aceras, servicios públicos en general.

Las carreteras allí todas son de tierra y el alumbrado público es deficiente. La inseguridad los mantiene azotados, por lo que requieren vigilancia policial.

El transporte público hacia la zona no es el mejor, por lo que los habitantes del sector piden que se asigne una ruta que les permita salir y entrar y comunicarse con el resto de Tinaquillo.

En medio de esta gran crisis que vive el país, los moradores de Mango Mocho refieren que ellos son duramente golpeados porque, por un lado, la bolsa de los Claps no les llega con regularidad y muchos no están censados ni la reciben y por otro lado, los bachaqueros no tienen compasión de nadie y les venden algunos rubros alimenticios a precios muy altos. Esto genera una situación difícil porque lo poco que ganan se les van e uno o dos artículos.

Mango Mocho quiere vivir mejor, como venezolanos de primera y no de segunda o de tercera. La Constitución dice que todos los venezolanos tienen los mismos deberes y derechos, señalan y por ello exigen al gobierno que les atienden en sus necesidades.