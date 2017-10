Manuel Hernandez: Dirigencia opositora debe mantener la responsabilidad de asumir los resultados

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- José Manuel Hernández, responsable regional de Juventudes Voluntad Popular (VP) Cojedes, ante los resultados de los comicios del pasado domingo 15 de octubre, señaló que la dirigencia opositora debe mantener la responsabilidad de asumir dichos resultados para hacer una revisión exhaustiva en distintos sentidos.

Dijo que el resultado de dicho proceso electoral es la consecuencia de asumir este escenario en condiciones adversas, las cuales ponen en una clara ventaja al gobierno por el abuso de los recursos del Estado, claramente el gobierno empleó todo el aparataje estatal para movilizar y coaccionar a los cojedeños para manifestar no su voluntad de votar, sino que fueron manipulados para distorsionar su decisión.

“Tenemos que ser claros y enfáticos, en que el fraude no aplica en el acto de votación; porque en efecto no hay forma de saber por quién votas ni de alterar el resultado si tenemos testigos, y lo demostramos con acta en mano. El fraude está en el ventajismo que ponen las autoridades del CNE al gobierno, la prohibición de sustitución de candidaturas, la no sanción de irregularidades, el retardo del proceso, el no seguimiento o sanción a los abusos del gobierno, ante un CNE parcializado, el peculado de uso por parte del gobierno a favor de la campaña de sus candidatos”.

Resaltó la necesidad de hacer revisión de la dirigencia y dar una respuesta responsable del por qué no han conquistado la gobernación del estado Cojedes, pues no se puede sesgar los argumentos reales, luego de haber aumentado los niveles de participación con respecto a la contienda regional de 2012. Añadió que obviamente la abstención afecta, pero pensar que la raíz del problema es la gente que no salió a votar es no querer ver fallas reales.

Explicó que en 18 años de contiendas políticas se han enfrentado a cuatro aspirantes distintos que se convierten en gobernadores o gobernadoras de Cojedes, hecho que tiene que llamar la atención de los dirigentes opositores en cuanto a las contiendas regionales.

Por otra parte, expuso que ni el abuso, ni la manipulación van a detener en esta lucha por la conquista del mejor Cojedes y la mejor Venezuela. “En la calle y con el voto, no vamos a abandonar los escenarios, ni vamos a entregar el país. Nuestro compromiso es con los Cojedeños y vamos a seguir trabajando día a día con la mayor vocación para ser la representación clara de toda la ciudadanía; vamos a lograrlo para de una vez por todas construir una nueva mayoría y un Cojedes lleno de oportunidades”.