Marco Rubio apoyó a Bolton y dijo que militares rusos en Venezuela son “una amenaza directa”

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, dijo que ahora es política de EEUU evaluar el establecimiento o la expansión de la presencia militar en Venezuela o en países cercanos, esto tras la presencia de soldados rusos en el país sudamericano.

Rubio escribió en su cuenta en Twitter que los militares rusos en Venezuela son “una amenaza directa para la paz y la seguridad internacional de la región suramericana”.

La opinión del senador republicano se dio en torno al comunicado emitido por el asesor de seguridad de EEUU, John Bolton, referente a la presencia de efectivos castrenses de Moscú en Venezuela.

Bolton advirtió este viernes que la expansión de la presencia militar rusa en Venezuela constituye una “amenaza directa a la paz internacional y a la seguridad en la región”.Ver imagen en Twitter

Marco Rubio ✔@marcorubio

IMPORTANT:

It is now the policy of the United States to treat the establishment or expansion of military presence in #Venezuela, by any nation outside the Western Hemisphere, “as a DIRECT threat to international peace & security”.2.9569:48 – 29 mar. 2019 2.549 personas están hablando de esto