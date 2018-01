Marilú Principal: “Pido que los que metieron a mi hijo en esto, ayuden a sacarlo”

Alexander Olvera

San Carlos.- A la sala de redacción de este medio de comunicación impreso se presentó un familiar del Andrés Ernesto Principal Peraza, de 19 años de edad, quien fue detenido por funcionarios de la Estación Principal Nº 3 de Lagunitas el pasado 14 de enero, por presuntamente estar incurso en el delito de abigeato.

Marilú Principal, quien es la mamá del acusado y reside en el sector Santa Rosalía de Lagunitas, dijo que el día anterior se encontraba en el Centro de Diagnóstico Integral y que fueron las personas que laboran allí quienes lo mandó a hacer eso. “Por qué esas personas ahora no lo ayudan”.

Principal explicó que es una mujer sola que vive en un rancho sin luz, ni agua, ni nada. “Dicen que mi hijo le mató la yegua a un policía. Uno de los cubanos golpeó a mi hijo y ya él le había entregado el dinero y la carne, no se quedó con nada. Yo no tengo ni medio, ando es coleada”.

Agregó que a su familiar lo quieren pasar para la cárcel de Tocuyito, “cómo hago yo para ir a visitarlo, sino tengo dinero. Él me dijo que fueron los cubanos quienes lo mandaron a matar el animal. Yo le hago un llamado para que me ayuden a sacar a mi hijo de la cárcel. No he podido ir a visitarlo, porque no tengo nada que llevarle de comida, soy una persona humilde”.