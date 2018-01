Márquez satisfecho con el trabajo y el ritmo en su simulacro de carrera

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que concluyó la tercera jornada de entrenamientos de MotoGP en el circuito malasio de Sepang en la séptima posición, se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado y también con el ritmo conseguido en su simulacro de carrera, que realizó después de comer, más o menos a la hora que se disputa el Gran Premio de Malasia.

“Estoy muy contento pues hemos trabajado mucho y bastante bien y en nuestro simulacro de unas quince vueltas, hacia las tres de la tarde, cuando la temperatura de la pista era más elevada, el ritmo ha sido bueno”, señaló en la nota de prensa del equipo Repsol.

“Por la tarde hemos seguido probando distintas cosas y al final no he hecho realmente un intento de vuelta rápida, pero me he sentido muy bien con la moto”, continuó Márquez, quien logró un ritmo de carrera en esas quince vueltas siempre en dos minutos.

“Por el momento queremos comprobar mejor la nueva aerodinámica, también en otro circuito, porque queremos hacer la elección correcta pero creo que hemos hecho un gran trabajo en el motor, aunque todavía no está ajustado al ciento por ciento”, explicó Márquez”.

“En general, creo que Dani (Pedrosa), Cal (Crutchlow) y yo estamos trabajando de forma un poco distinta y hemos obtenido mucha información, que será muy útil a Honda para preparar una buena base para la temporada”, señaló el cuádruple campeón del mundo de MotoGP.