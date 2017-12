Martín Garza: Chavistas que van a elecciones fuera del Psuv beberán del veneno que ayudaron a preparar

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Este 10 de diciembre, los chavistas que van a las elecciones por fuera del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), recibirán una cucharada del fraude que bebió la oposición en las regionales, expresó el luchador social Martín Garza.

Garza expuso: “Da risa escuchar a los que van por fuera del PSUV, pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que no acepte el voto asistido, que sancione a los que están utilizando las instituciones y el presupuesto del estado en la campaña municipal. Les toca una cucharada de su propia medicina”, lamentó. Les recordó que durante todos estos años, han sido cómplices del partido rojo, por ello, ahora no deberían venir a llorar y a pedir clemencia. Sobre todo, porque saben cómo se mueve el fraude y la mafia del CNE y los partidarios del Psuv. “Les darán a probar una cucharadita del veneno que ustedes ayudaron a preparar”, sentenció.

Señaló que el abuso de poder del gobierno y del Plan República lo vivirán en carne propia, no solo los chavistas que hoy no tienen un “tetero”, sino también los compañeros que ya han experimentado todas estas “marramucias” vuelven a probar, porque son masoquistas. “Aquí el problema está en Miraflores, en nuestras fuerzas armadas complacientes y en un CNE castrador de la esperanza popular, por eso insistimos, no se va a pelear por ninguna alcaldía porque son de ellos. La pelea hay que centrarla por mejorar las condiciones electorales, pasando por la depuración del CNE, reglas claras y montarnos desde ya, en un candidato unitario presidencial, finalizó Garza.