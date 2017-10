Martín Garza denunció ataque del chavismo hacia su vehículo

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Martín Garza, dirigente de Primero Justicia, denunció arremetida por parte de actores del gobierno hacia su vehículo; el hecho ocurrido este martes durante rueda de prensa ofrecida desde el Colegio de Abogados, por quien fue candidato de la Unidad a las elecciones regionales, Alberto Galíndez.

El fundador de Primero Justicia indicó que seguidores del oficialismo en horas de la mañana, rompieron el vidrio trasero de su vehículo con una piedra, el cual, se encontraba estacionado en las adyacencias del Colegio de Abogados, durante el evento de la unidad.

Garza rechazó que estas sean las políticas implementadas por Margaud Godoy luego de los resultados otorgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). “No me parece que sea correcto que luego de pregonar su fulana paz, tengan que arremeter contra nuestros bienes materiales o contra nuestra humanidad”, rechazó.

Espera, que las políticas de la gobernadora no sean de destruir sino de construir a un Cojedes que ya bastante maltratado está. Que se encargue de atender a las comunidades que están desasistidas, que no tienen qué comer y que no tienen un techo digno que brindarle a los más pequeños.

Lamentó que el oficialismo, propicie estos actos vandálicos y condenó que arremetan contra los dirigentes de la unidad que dan la cara por la gente. “La violencia genera más violencia y nuestro pueblo no está para eso. Lo que queremos es caminar con la paz y el respeto. A Margaud le decimos que se dedique a trabajar, el gentilicio cojedeño no se merece esto”.

Finamente, hizo responsable de lo que le pueda ocurrir a él o a su familia, a la gobernadora Margaud Godoy y a los funcionarios del gobierno, quienes se han encargado de derrochar violencia en el estado Cojedes.