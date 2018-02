Martín Garza: Ilegalizar a Primero Justicia, es darle fuerza a la historia y al cambio

Martín Garza, dirigente de Primero Justicia en Cojedes rechazó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) a última hora “cambió las reglas del juego” al ilegalizar el partido que se alistaba para el proceso de reparo y validar la organización este fin de semana.

Dijo que anular a Primero Justicia, es darle fuerza a la historia y alternativa de cambio que cree en la democracia y en salir de este nefasto gobierno que diariamente azota a los ciudadanos. Mencionó que el CNE sin ninguna afirmación, ni recurso cambió las reglas, lo que demuestra que están atados a una parcialidad política.

“Estaba todo listo y de un momento para otro salen que no hay validación. No hubo información, solo dijeron que cambiaron las reglas y no se haría el proceso respectivo”, agregó. Dijo que está decisión arbitraria demuestra que el Gobierno le teme a las elecciones con la anulación de los partidos para que no participen en los comicios presidenciales.

Garza alegó que: “hacen lo que hacen porque simplemente nos tienen miedo, saben que PJ es un partido que nunca se va a doblegar, nosotros seguimos en la lucha hasta que haya libertad, justicia, progreso y futuro en Venezuela”, indicó.

Por último dijo que si piensan que por esta acción bajarán los brazos “se equivocan, esto nos da más fuerza para continuar, no se confundan, no es una derrota, sino una reafirmación porque a PJ lo ilegalizan porque es fuerte y representa el sentimiento de cambio y esperanza del pueblo venezolano”, concluyó.