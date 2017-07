Martín Garza: Maduro cree que con Bs. 1.750 diarios completamos para llenar la nevera

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Para Martín Garza, dirigente de Primero Justicia, el aumento salarial de bs 1.083 diarios y 667 equivalente a la cestatiket, es una demostración más de la improvisación en materia económica; resaltó que Venezuela es el único país del mundo, en el que los trabajadores no celebran estos incrementos.

“Hoy somos más pobres, hoy muchos venezolanos estarán desempleados, muchos pequeños comerciantes optarán por bajar la santamaría. Será que Maduro cree que con 1.750 bolívares diarios adicionales completaremos para llenar la nevera”, se cuestionó Garza.

El abanderado de la tolda aurinegra dijo que no hay dudas de que este gobierno no tiene propuestas serias para bajar la inflación. Asimismo, expuso que es un milagro que aun existan empresas privadas en el país, que, por cierto, son las únicas de dan la cara por el pueblo y que producen para que los venezolanos aun tengan alimentos.

Recordó que el régimen dictatorial se encargó de expropiar empresas que eran productoras de alimentos para los ciudadanos y que ahora no producen nada. Pues el régimen, lo único que sabe producir es miseria, hambre y corrupción.

Asimismo, apuntó que las empresas privadas son las primeras en pagar los aumentos salariales presidenciales al día, mientras que los empleados públicos pasan trabajo y sin derecho a pataleo, porque si hablan los quieren botar.

Es por ello que aseguró, que, si no existieran las empresas privadas, seria espantoso ver más miseria. “Para nadie es un secreto que el gobierno es quien dura para cancelar tales aumentos, a la prueba me remito, como en Cojedes los empleados públicos, contratados y jubilados. No gozan de los beneficios y tienen esperando hasta 3 retroactivos acumulados. Por ello decimos que no hay dudas de que este anuncio presidencial hoy nos empobrece 50% más”, lamentó Garza.