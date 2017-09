Martín Garza: “Soldado avisado no muere en guerra, vota seguro, abajo a la izquierda”

BRIGITTE GERDEL

San Carlos, septiembre 29.- Producto del silencio que mantiene el Consejo Nacional Electoral (CNE), por las sustituciones en el tarjetón, el dirigente de Primero Justicia Cojedes, Martín Garza, expresó que los venezolanos no pueden quedarse dormidos por un “anuncio”.

Garza señaló: “Estamos claros que aceptar el reto de las regionales no sería nada fácil, pero estamos preparados y tenemos hoy un pueblo molesto que drenará su frustrachera en las urnas electorales este 15 de octubre, sin embargo, soldado avisado no muere en guerra, y para no perder el voto, lo podemos capitalizar en el tarjetón marcando la opción de Alberto Galíndez, abajo y a la izquierda”.

Indicó que hoy se cuenta con el 100% de los testigos de mesa, la unidad está preparada para mover y defender la voluntad de un pueblo humillado por la revolución. Insistió, en que el problema no radica en creer hacer crecer a un partido político, sino, en sacar a las que hoy saquean a Cojedes y rescatarlo.

Expuso que para nadie es un secreto los obstáculos que se ha superado para llegar a la unidad perfecta, y las sustituciones no serán un factor perturbador que impida el cambio en Cojedes.

“Tenemos la motivación, los equipos y el voto popular suficiente para ganar este 15 octubre. No podemos darnos el lujo de votar nulo, esperando por una respuesta del CNE. Todos debemos salir y participar en las elecciones por un mejor estado y un mejor país”, finalizó diciendo.