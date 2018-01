Martín Garza: “Tendrán que convertirse en magos, para rendir el bono de reyes”

Rigoberto Sandoval L.-

San Carlos.- Martín Garza, luchador social, indicó que la inflación cada día quita un plato de comida de la mesa a los venezolanos, debido al miserable salario y sus aumentos que demuestran el deterioro de nuestra economía y “nos crea un estrés al ver los precios de los alimentos”.

Garza expresó que el gobierno cree que burlándose del pueblo a través de “pellejos” tranquilizará el descontento de la gente que hoy no tiene capacidad económica para adquirir sus alimentos y mantener una familia, creando un bono de reyes. “Tendrán que convertirse en verdaderos magos, para rendir semejante ayuda”, cuando un kilo de carne cuesta 230 mil bolívares el kilo, la azúcar importada en 150 mil bolívares, ya que la regulada se fue con el año viejo.

El dirigente enfatizó que hoy el comercio en San Carlos está cerrado, no por las vacaciones colectivas, sino que no hay mercancía para ofrecer. Aunado a esto el acoso que les tiene el nuevo alcalde “confundido”.

“La inflación no se acomoda con bonos, ni obligando a dar ofertas, aquí falta no solo que se active la producción nacional, hay que garantizar la seguridad jurídica al comerciante, hablarle con la verdad al pueblo y reconocer que con políticas improvisadas y alimentando la flojera, no resolveremos esta crisis”, concluyó Garza.