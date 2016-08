Martín Garza: Venezuela quiere cambio y el revocatorio es la válvula de escape

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- “Venezuela quiere cambio y el revocatorio es la válvula de escape”, dijo el fundador de Primero Justicia en Cojedes, Martín Garza, por ello este jueves todos los estados del país le pondrán la mano en el pecho a Maduro, porque ya el pueblo no aguanta la escasez, inflación, inseguridad y la corrupción que reina a consecuencia del fracaso revolucionario.

Garza expresó: “Este 1° de septiembre nos rencontraremos todos los demócratas del país en una sola voz. Venezuela quiere cambio y el revocatorio es la válvula de escape, no hay un estado del país que no viva en toque de queda por la inseguridad. No es justo que aun continúe los apagones, que nuestros hijos se estén muriendo en los hospitales por falta de medicamentos y lo más triste que otros mueran por desnutrición” rechazó.

El fundador de PJ en Cojedes indicó que la toma de Caracas, no será una foto para los titulares de prensa, sino que será el freno de mano y la oportunidad de que unidos saquemos a Venezuela de este desastre llamada socialismo del siglo XXI, que lo único que ha generado es pobreza, corrupción y la oportunidad para que un grupito de enchufados se vuelvan millonarios de la noche a la mañana como Érika Farías, “la gran pava que ha llegado a Cojedes”, dijo.