Más de 1.200 familias sin telefonía ni internet en Tinaco

Alexander Olvera

San Carlos.- Más de 1.200 familias residentes en los sectores Corozal, avenida 5 de Julio y sector La Florida, en el municipio Tinaco, están afectados por la falta de internet y telefonía, producto que antisociales sustrajera el cable de fibra óptica que suministra el servicio a la zona desde hace más de una semana.

Ricardo Rodríguez, quien reside en La Florida, indicó que no pueden realizar llamadas telefónicas, ni usar el servicio de internet. Expresó que esto les ha traído dificultades a la hora de realizar las compras, porque no se puede pagar con punto de venta porque no funcionan.

Rodríguez, expresó que esto se ha convertido en un gran problema, producto que tampoco se consigue dinero en efectivo. “Uno va a hacer una compra y como no hay internet no se puede pagar, ya me ha pasado en dos ocasiones que he tenido que dejar la mercancía en la caja al no poder cancelar, porque no tengo efectivo, ni cómo conseguirlo”.

Esta situación afecta a farmacias, comercios y negocios de la zona que a pesar de que las ventas han caído no pueden cobrar por punto y exigen dinero en efectivo. Es necesario señalar que no es la primera vez que este hecho afecta a la ciudadanía, en múltiples ocasiones la delincuencia hurta los cables y afecta el servicio.

Los tinaqueros hacen un llamado a las autoridades municipales y regionales a reforzar la vigilancia y patrullaje de la zona, para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan y afectan a la ciudadanía. Del mismo modo, extienden el llamado a Cantv a solucionar el problema en la brevedad.