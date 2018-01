Más de 119 niños reciben clases a medias por falta de agua en Limoncito

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Padres y representantes del Centro de Educación Inicial Virgen del Carmen, ubicado en la comunidad de Limoncito en San Carlos, denunciaron las condiciones en las que se encuentra este centro escolar por la falta de agua potable. Explicaron que llevan tres meses sin el vital lìquido, por lo que las actividades docentes de los más de 110 niños y niñas que reciben clases en esta institución están afectadas.

Carlos Salas, afectado, explicó que han reportado el caso ante las instancias con competencia y no han tenido respuestas. Mencionaron que los representantes deben retirar a sus hijos temprano lo que atenta contra su adecuada formación. “Aquí los maestros hacen todo lo posible para brindar una educación de calidad, pero no pueden ante la falta de agua”.

Del mismo modo, Andy Herrera, representante, dijo que toda la comunidad del punto y círculo padece la falta de agua potable. Mencionó que los bloques y las casas están sin agua y más de 1.000 familias no tienen acceso al vital líquido. “Aquí no hay nadie que informe que está pasando con este problema que lejos de resolverse se agrava”.

“Esto no es justo, porque el gobierno debe velar por el bienestar de los ciudadanos. No es posible que no estén prestando a ayuda que requerimos, han mandado cisternas, pero no son suficientes y las casas de aquí casi nunca llegan”, sostuvo. Agregó que en caso del preescolar, cómo se le dice uno a un niño que no haga sus necesidades.

Los vecinos agregaron que no solo esta institución que padece la falta de agua potable, sino que hay más de cuatro planteles en la comunidad que tampoco cuentan con el servicio. Finalmente, exigen al gobierno dar respuestas oportunas a los padres y representantes de la zona.