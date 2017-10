Más de 41 denuncias por irregularidades se registraron durante proceso electoral en Cojedes

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Néstor Gutiérrez, coordinador del Equipo por la Defensa del Voto en Cojedes, denunció que más de 41 incidencias se reportaron durante el proceso electoral de este domingo 15 de octubre, en el proceso de elecciones a gobernadores. Indicó que más de 40 máquinas se dañaron en diferentes colegios del estado.

Gutiérrez reveló que los municipios más afectados fueron Ricaurte y San Carlos, donde militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela intentaron llevar personas a las maquinas con el voto asistido. Dijo que funcionarios públicos y militantes de la tolda oficialista de esa jurisdicción intentaron usurpar funciones de los miembros de mesa del CNE.

“Estas personas pretendían llevar a varios electores a votar. Si bien es cierto que cuando un elector, presenta alguna discapacidad, tienes edad avanzada o es analfabeta puede acudir a votar acompañado por alguien de su confianza, porque así lo estipula la ley”. Añadió que lo que no se puede es que una misma persona acompañe a varias, porque se está en presencia de un delito electoral.

Señaló que en este caso no se llevó un registro de las personas que realizaban el voto asistido. Agregó que esta situación se dio frente a los funcionarios del Plan República, quienes no hicieron nada para frenar este tipo de arbitrariedades. El abogado indicó que en este equipo participó José Castro, integrante del equipo, quien fue una pieza fundamental para frenar los abusos cometidos en el municipio Ricarte. Destacó que no hubo incidencias graves ni detenidos por delitos electorales.